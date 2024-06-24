По информации ВМС, пораженное заведение занимается обучением и подготовкой российских военнослужащих для использования БпЛА различных видов.
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Источник:Военно-морские силы ВСУ
Военно-морские силы ВСУ совместно с СБУ 21 июня ударили по военному полигону в Краснодарском крае. В результате атаки было уничтожено значительное количество вражеских БпЛА.
По информации ВМС, пораженное заведение занимается обучением и подготовкой российских военнослужащих для использования БпЛА различных видов.
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