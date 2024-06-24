За інформацією ВМС, уражений заклад займається навчанням та підготовкою російських військовослужбовців для використання БпЛА різних видів.

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Які цілі знищили на полігоні

Йдеться про об'єкти військового полігону 726 навчального центру ППО ( в/ч 33859 у місті Єйськ) у Краснодарському краї.

В результаті удару було знищено: