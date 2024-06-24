За інформацією ВМС, уражений заклад займається навчанням та підготовкою російських військовослужбовців для використання БпЛА різних видів.
Читайте також Скільки НПЗ, нафтобаз і терміналів уражено на території Росії: Зеленський назвав цифру
Які цілі знищили на полігоні
Йдеться про об'єкти військового полігону 726 навчального центру ППО ( в/ч 33859 у місті Єйськ) у Краснодарському краї.
В результаті удару було знищено:
- "Shahed-136"/"Герань-2" – 20 одиниць;
- ударний БпЛА "Ланцет" – 50 одиниць;
- розвідувальний БпЛА "ZALA" – 40 одиниць;
- розвідувальний БпЛА "SuperCam" – 10 одиниць.