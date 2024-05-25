В Белгороде вечером 25 мая прогремело около 20 взрывов. Российские телеграмм-каналы пишут о попадании в жилой дом, передает 24 Канал.
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Россияне говорят о работе ПВО
В Белгороде неспокойный вечер. Российские телеграмм-каналы пишут о пожаре на улице Конева в городе. Кроме этого, также сообщают о попадании в жилой дом. Там вспыхнул пожар. Кроме этого, горит автомобиль.
В Белгороде неспокойно: смотрите видео
Пишут также о повреждении домов сразу на нескольких улицах.
В Белгороде пожар: смотрите видео
Уточнили, что дом расположен в пригороде.
В Белгороде масштабный пожар: смотрите видео
Ранее россияне трижды за день били по Харькову. В частности, нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр", было попадание снаряда в парк и по Шевченковскому району города.
Попадание в Белгороде: смотрите фото
В Белгороде заявили об обстреле села Вознесеновка
- В Белгородской области жалуются, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа атакуют дроны. Очевидцы сообщили о громких взрывах, впоследствии – о пожаре.
- О взрывах сообщают российские телеграм-каналы. В то же время местные власти заявили об атаке беспилотников.
- Впоследствии стало известно, что в результате взрывов горит резервуар с топливом на территории сельхозпредприятия. Кроме этого, в результате взрывов посечены складские помещения и ангары с техникой. В то же время оккупанты признали, что произошло возгорание емкости с топливом.