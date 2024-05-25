В Белгороде вечером 25 мая прогремело около 20 взрывов. Российские телеграмм-каналы пишут о попадании в жилой дом, передает 24 Канал.

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Россияне говорят о работе ПВО

В Белгороде неспокойный вечер. Российские телеграмм-каналы пишут о пожаре на улице Конева в городе. Кроме этого, также сообщают о попадании в жилой дом. Там вспыхнул пожар. Кроме этого, горит автомобиль.

В Белгороде неспокойно: смотрите видео

Пишут также о повреждении домов сразу на нескольких улицах.

В Белгороде пожар: смотрите видео

Уточнили, что дом расположен в пригороде.

В Белгороде масштабный пожар: смотрите видео

Ранее россияне трижды за день били по Харькову. В частности, нанесли удар по гипермаркету "Эпицентр", было попадание снаряда в парк и по Шевченковскому району города.

Попадание в Белгороде: смотрите фото

В Белгороде заявили об обстреле села Вознесеновка