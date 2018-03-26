Белла Хадид прогулялась в пуховике украинского бренда Ienki Ienki: фото
Одна из самых известных моделей современности Белла Хадид выбрала для прогулки пуховик украинского бренда Ienki Ienki.
Хадид появилась на улице в куртке модели Michlin в нежно-сиреневом оттенке. Цена этого пуховика – 1 295 евро (более 42 тысячи гривен).
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Белла Хадид в поховику Ienki Ienki
Белла дополнила образ укороченными джинсами, грубыми ботинками Dr. Martens, нейлоновой сумкой Prada и трендовыми узкими очками.
Стоит добавить, что бренд Ienki Ienki впервые в Украине среди других производителей получил знак подтверждения (верификации) на странице в Instagram.
А в пуховиках Ienki Ienki появлялось немало мировых знаменитостей.
Источник: 24 Канал
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