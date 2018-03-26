Белла Хадід прогулялася у пуховику українського бренду Ienki Ienki: фото
Одна з найвідоміших моделей сучасності Белла Хадід обрала для прогулянки пуховик українського бренду Ienki Ienki.
Хадід з’явилася на вулиці у куртці моделі Michlin в ніжно-бузковому відтінку. Ціна цього пуховика – 1295 євро (понад 42 тисячі гривень).
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Белла Хадід у поховику Ienki Ienki
Белла доповнила образ укороченими джинсами, грубими черевиками Dr. Martens, нейлоновою сумкою Prada та трендовими вузькими окулярами.
Варто додати, що бренд Ienki Ienki вперше в Україні серед інших виробників отримав знак підтвердження (верифікації) на сторінці в Instagram.
А в пуховиках Ienki Ienki з’являлося чимало світових знаменитостей.
Джерело: 24 Канал
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