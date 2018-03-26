Белла Хадід прогулялася у пуховику українського бренду Ienki Ienki: фото

Одна з найвідоміших моделей сучасності Белла Хадід обрала для прогулянки пуховик українського бренду Ienki Ienki.

Хадід з’явилася на вулиці у куртці моделі Michlin в ніжно-бузковому відтінку. Ціна цього пуховика – 1295 євро (понад 42 тисячі гривень).

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Белла Хадід у поховику Ienki Ienki

Белла доповнила образ укороченими джинсами, грубими черевиками Dr. Martens, нейлоновою сумкою Prada та трендовими вузькими окулярами.

Допис, поширений ienki_ienki (@ienki_ienki) 24 Бер 2018 р. о 5:56 PDT

Варто додати, що бренд Ienki Ienki вперше в Україні серед інших виробників отримав знак підтвердження (верифікації) на сторінці в Instagram.

А в пуховиках Ienki Ienki з’являлося чимало світових знаменитостей.