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Белла Хадід прогулялася у пуховику українського бренду Ienki Ienki: фото

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Белла Хадід
Белла Хадід / Фото з Іnstagram

Одна з найвідоміших моделей сучасності Белла Хадід обрала для прогулянки пуховик українського бренду Ienki Ienki.

Хадід з’явилася на вулиці у куртці моделі Michlin в ніжно-бузковому відтінку. Ціна цього пуховика – 1295 євро (понад 42 тисячі гривень).

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Белла Хадід у поховику Ienki Ienki

Белла доповнила образ укороченими джинсами, грубими черевиками Dr. Martens, нейлоновою сумкою Prada та трендовими вузькими окулярами.

Варто додати, що бренд Ienki Ienki вперше в Україні серед інших виробників отримав знак підтвердження (верифікації) на сторінці в Instagram.

А в пуховиках Ienki Ienki з’являлося чимало світових знаменитостей.

Теги: Новини України Мода Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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