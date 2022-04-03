Попрощались с военным в Белой Церкви Киевской области. Погиб "Каменяр" 7 марта в боях на Киев.
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В Киевской области в последний путь провели военного Александра Марченко
Сегодня (говорится о 3 апреля – 24 канал) Белая Церковь простилась с погибшим защитником, бывшим народным депутатом Украины Александром Марченко,
– говорится в сообщении.
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