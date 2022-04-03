Попрощались з військовим у Білій Церкві, що на Київщині. Загинув "Каменяр" 7 березня у боях на Київ.

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На Київщині у останню путь провели військового Олександра Марченка

Сьогодні (мовиться про 3 квітня – 24 канал) Біла Церква попрощалася із загиблим захисником, колишнім народним депутатом України Олександром Марченко,

– мовиться у повідомленні.

Олександра Марченка похоронили у Білій Церкві: відео прощання з Героєм

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