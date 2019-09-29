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      Белокожим запретили выступать на антирасистской конференции в Шотландии

      4 Читати новину українською
      Стоп расизм
      Стоп расизм / coe.int/ru/web/portal/home

      На антирасистской конференции в Шотландии, организованной группой QTPOC, запретили выступать и задавать вопросы людям с белым цветом кожи.

      "Если у вас белая кожа, пожалуйста, поделитесь своим мнением или вопросом с членами комитета или докладчиками после мероприятия", – было заявлено участникам, сообщает The Telegraph.

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      Организаторы пояснили, что таким образом планировали "усилить голоса цветных людей".

      Кроме того, для участников конференции создали "места безопасности", в одно из которых не пускали белокожих. Зону посвятили только "цветным людям, которым неудобно находиться в помещении".

      blog_ava
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      Теги: Шотландия Расизм
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