Белокожим запретили выступать на антирасистской конференции в Шотландии
На антирасистской конференции в Шотландии, организованной группой QTPOC, запретили выступать и задавать вопросы людям с белым цветом кожи.
"Если у вас белая кожа, пожалуйста, поделитесь своим мнением или вопросом с членами комитета или докладчиками после мероприятия", – было заявлено участникам, сообщает The Telegraph.
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Организаторы пояснили, что таким образом планировали "усилить голоса цветных людей".
Кроме того, для участников конференции создали "места безопасности", в одно из которых не пускали белокожих. Зону посвятили только "цветным людям, которым неудобно находиться в помещении".
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