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      Білошкірим заборонили виступати на антирасистській конференції в Шотландії

      194 Читать новость на русском
      Стоп расизм
      Стоп расизм / coe.int/ru/web/portal/home

      На антирасистській конференції в Шотландії, організованій групою QTPOC, заборонили виступати і ставити питання людям з білим кольором шкіри.

      "Якщо у вас біла шкіра, будь ласка, поділіться своєю думкою або питанням з членами комітету або доповідачами після заходу", – було заявлено учасникам, повідомляє The Telegraph.

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      Організатори пояснили, що таким чином планували "посилити голоси кольорових людей".

      Окрім того, для учасників конференції створили "місця безпеки", в одне з яких не пускали білошкірих. Зону присвятили тільки для "кольорових людей, яким незручно перебувати в приміщенні".

      blog_ava
      Гривна растет, но надолго ли это?
      сьогодні
      7624
      Теги: Шотландія Расизм
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