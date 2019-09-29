Білошкірим заборонили виступати на антирасистській конференції в Шотландії

На антирасистській конференції в Шотландії, організованій групою QTPOC, заборонили виступати і ставити питання людям з білим кольором шкіри.

"Якщо у вас біла шкіра, будь ласка, поділіться своєю думкою або питанням з членами комітету або доповідачами після заходу", – було заявлено учасникам, повідомляє The Telegraph.

Читайте також: Канадського прем'єра Трюдо звинуватили у расизмі через фото 18-річної давнини

Організатори пояснили, що таким чином планували "посилити голоси кольорових людей".

Окрім того, для учасників конференції створили "місця безпеки", в одне з яких не пускали білошкірих. Зону присвятили тільки для "кольорових людей, яким незручно перебувати в приміщенні".