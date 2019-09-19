Канадського прем'єра Трюдо звинуватили у расизмі через фото 18-річної давності
У Канаді розгорівся справжній скандал за участі прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Справа у тім, що канадський міністр нацоборони індійського походження Саджан Сінгх звинуватив главу уряду в расизмі через фото з чорним гримом на обличчі.
Фото, на якому майбутній прем'єр ще у 2001 році стоїть з чотирма жінками у тюрбані та з чорним гримом, опублікував журналі Time.
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"Це висміювання когось за те, як він живе. Я думаю, що Трюдо повинен відповісти на питання, чому він взагалі це зробив, про що говорить така його витівка, і що він думає про людей, які зіштовхуються з проблемами лише через колір своєї шкіри", – заявив Сінгх.
Скандальна світлина була зроблена ще за часів викладацької кар'єри майбутнього глави канадського уряду. Тоді у школі, де він викладав, проходила вечірка під назвою "Арабська ніч".
Сам Трюдо пояснив, що він просто одягнув карнавальний костюм Аладдіна, а на обличчя йому нанесли відповідний макіяж. Прем'єр запевнив, що тоді навіть подумати не міг, що такий прикид можуть пов'язати з расизмом.
Я глибоко жалію, тоді я мав добре подумати. Я прошу вибачення у всіх канадців. Нагадаю, що я все життя боровся з расизмом і був прихильником толерантності,
– пояснив Джастін Трюдо.
Варто зазначити, що ця світлина та скандал, який довкола неї розгорівся, можуть бути пов'язані з виборчим процесом, який триває у Канаді. До слова, Саджан Сінгх є лідером опозиційної Нової демократичної партії Канади.
Світлина, через яку і розпочався скандал
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