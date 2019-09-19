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      Канадського прем'єра Трюдо звинуватили у расизмі через фото 18-річної давності

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      Джастін Трюдо перепросив за світлину з чорним гримом
      Джастін Трюдо перепросив за світлину з чорним гримом / ria.ru

      У Канаді розгорівся справжній скандал за участі прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Справа у тім, що канадський міністр нацоборони індійського походження Саджан Сінгх звинуватив главу уряду в расизмі через фото з чорним гримом на обличчі.

      Фото, на якому майбутній прем'єр ще у 2001 році стоїть з чотирма жінками у тюрбані та з чорним гримом, опублікував журналі Time.

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      "Це висміювання когось за те, як він живе. Я думаю, що Трюдо повинен відповісти на питання, чому він взагалі це зробив, про що говорить така його витівка, і що він думає про людей, які зіштовхуються з проблемами лише через колір своєї шкіри", – заявив Сінгх.

      Скандальна світлина була зроблена ще за часів викладацької кар'єри майбутнього глави канадського уряду. Тоді у школі, де він викладав, проходила вечірка під назвою "Арабська ніч".

      Сам Трюдо пояснив, що він просто одягнув карнавальний костюм Аладдіна, а на обличчя йому нанесли відповідний макіяж. Прем'єр запевнив, що тоді навіть подумати не міг, що такий прикид можуть пов'язати з расизмом.

      Я глибоко жалію, тоді я мав добре подумати. Я прошу вибачення у всіх канадців. Нагадаю, що я все життя боровся з расизмом і був прихильником толерантності,
      – пояснив Джастін Трюдо.

      Варто зазначити, що ця світлина та скандал, який довкола неї розгорівся, можуть бути пов'язані з виборчим процесом, який триває у Канаді. До слова, Саджан Сінгх є лідером опозиційної Нової демократичної партії Канади.

      Джастін Трюдо, грим, расизм
      Світлина, через яку і розпочався скандал

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      Теги: Расизм Джастін Трюдо Канада Новини політики
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