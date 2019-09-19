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      Канадского премьера Трюдо обвинили в расизме из-за фото 18-летней давности

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      Джастин Трюдо извинился за фотографию с черным гримом
      Джастин Трюдо извинился за фотографию с черным гримом / ria.ru

      В Канаде разгорелся настоящий скандал с участием премьер-министра Джастина Трюдо. Дело в том, что канадский министр нацобороны индийского происхождения Сингх Саджан обвинил главу правительства в расизме из-за фото с черным гримом на лице.

      Фото, на котором будущий премьер еще в 2001 году стоит с четырьмя женщинами в тюрбане и с черным гримом, опубликовали в журнале Time.

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      "Это высмеивание кого-то за то, как он живет. Я думаю, что Трюдо должен ответить на вопрос, почему он вообще это сделал, о чем говорит такая его выходка, и что он думает о людях, которые сталкиваются с проблемами только из-за цвета своей кожи", – заявил Сингх.

      Скандальная фотография была сделана еще во времена преподавательской карьеры будущего главы канадского правительства. Тогда в школе, где он преподавал, проходила вечеринка под названием "Арабская ночь".

      Сам Трюдо объяснил, что он просто надел карнавальный костюм Аладдина, а на лицо ему нанесли соответствующий макияж. Премьер заверил, что тогда даже подумать не мог, что такой прикид могут связать с расизмом.

      Я глубоко сожалею, тогда я должен был хорошо подумать. Я прошу прощения у всех канадцев. Напомню, что я всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности,
      – объяснил Джастин Трюдо.

      Стоит отметить, что эта фотография и скандал, который вокруг нее разгорелся, могут быть связаны с избирательным процессом, который продолжается в Канаде. К слову, Саджан Сингх является лидером оппозиционной Новой демократической партии Канады.

      Джастін Трюдо, грим, расизм
      Фотография, из-за которой и начался скандал

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Джастин Трюдо Канада Расизм
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