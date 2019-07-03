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      Україна домовляється про спрощення візового режиму з Канадою, – Зеленський

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      Україна готується до спрощення візового режиму з Канадою
      Україна готується до спрощення візового режиму з Канадою / president.gov.ua

      Україна та Канада розпочинають роботу над спрощенням візового режиму та планують підписати угоду про мобільність молоді. У майбутньому це може перерости у запровадження безвізового режиму між країнами.

      Про це домовився Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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      "Уже в найближчі місяці ми плануємо укласти українсько-канадську угоду про мобільність молоді, яке сприятиме молодіжним обмінам. Мені б дуже хотілося, щоб українська молодь могла отримувати у Канаді знання і досвід. Зараз це не так просто зробити. Отримати канадську візу так само складно, як дістати квитки на матч НХЛ (Національна хокейна ліга, – 24 канал)", – сказав президент.

      Угода про молодіжні обміни дасть можливість українцям і канадцям приїжджати на навчання і роботу за спрощеною процедурою і на термін до одного року.

      Глава держави зауважив, що розуміє побоювання канадської сторони в питанні спрощення отримання віз. Проте, він переконаний, що Україна знайде правильне рішення і зможе гарантувати повернення молоді додому, адже зацікавлена у цьому.

      Канадська сторона запропонувала приєднати Україну до програми Trusted Travelers, яка передбачає спрощену процедуру приїзду українців до Канади. Ми на це дивимось, як на ще один крок до майбутнього безвізового режиму з Канадою,
      – розповів Зеленський.

      У Торонто 2 липня пройшла зустріч українського президента Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Під час неї політики обговорили підтримку України, кроки до посилення співпраці між країнами та боротьбу проти російської агресії.

      Про що домовився Зеленський з Трюдо?– країни підпишуть угоду про постачання в Україну бронетехніки з Канади.
      – Уряд Канади виділить Україні 25 мільйонів доларів допомоги для реалізації реформ щодо розвитку демократії.
      – Канада збільшує підтримку моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.
      – Канада не пускатиме в країну жителів окупованого Донбасу, які незаконно отримали російські паспорти.
      – Країни домовилися про розширення дії двосторонньої угоди про вільну торгівлю на сферу послуг та інвестицій.
      – Україна і Канада підписали спільну угоду про кіновиробництво.

      Також Трюдо додав, що уряд Канади готовий розглянути розширення санкцій проти Росії. Окрім того, він розкритикував рішення Ради Європи повернути РФ повноправне членство в ПАРЄ.

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      Теги: Безвізовий режим Канада Володимир Зеленський Джастін Трюдо Президент України Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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