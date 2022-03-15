В частности, речь идет и о военной.

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В Белом доме заявили, что увеличат поддержку Украине

Президент Джо Байден подписал новый проект по финансированию помощи Украине.

Мы срочно двигаемся к дальнейшему увеличению нашей поддержки храбрых людей Украины, которые защищают свою страну,
– говорится в сообщении.

Помощь предусматривает:

  • еда, оборудование для очистки воды;
  • гигиенические наборы, мыло, стиральный порошок;
  • еда для беженцев;
  • оружие и военная помощь и тому подобное.


В Белом доме заявили, что увеличат поддержку Украине / Фото из твиттера Белого дома

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