В частности, речь идет и о военной.
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В Белом доме заявили, что увеличат поддержку Украине
Президент Джо Байден подписал новый проект по финансированию помощи Украине.
Мы срочно двигаемся к дальнейшему увеличению нашей поддержки храбрых людей Украины, которые защищают свою страну,
– говорится в сообщении.
Помощь предусматривает:
- еда, оборудование для очистки воды;
- гигиенические наборы, мыло, стиральный порошок;
- еда для беженцев;
- оружие и военная помощь и тому подобное.
В Белом доме заявили, что увеличат поддержку Украине / Фото из твиттера Белого дома
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