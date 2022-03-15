Зокрема, мовиться й про військову.
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У Білому домі заявили, що збільшать підтримку Україні
Президент Джо Байден підписав новий проєкт щодо фінансування допомоги Україні.
Ми терміново рухаємося до подальшого збільшення нашої підтримки хоробрих людей України, які захищають свою країну,
– йдеться у повідомленні.
Допомога передбачає:
- їжа, обладнання для очищення води;
- гігієнічні набори, мило, пральний порошок;
- їжа для біженців;
- зброя та військова допомога тощо.
У Білому домі заявили, що збільшать підтримку Україні / Фото з твіттеру Білого дому
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