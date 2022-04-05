Теперь Кремль будет стремиться к любым победам, даже малейшим, чтобы создать нарратив успеха. Такое мнение 4 апреля озвучил советник по нацбезопасности администрации президента США Джейк Салливан.

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Кремль стремится к маленьким победам

Вражеской пропаганде нужно и дальше рассказывать о том, насколько у них сильная страна. Поэтому любой, даже самый маленький успех позволит "замаскировать" предыдущие военные неудачи.

На данном этапе мы считаем, что Россия пересматривает свои военные цели. Перемещает свои силы, чтобы сосредоточить свои наступательные операции на востоке и частях южной Украины,

– сказал Салливан.

Эксперт считает, что Россия будет в дальнейшем сосредоточивать свои атаки на Донбассе. Следует заметить, что прихвостни Путина уже начали говорить, что это изначально "был их план". Однако многие военные эксперты и сама пропаганда говорили, что Кремль хочет захватить Киев и большинство областей.

Другим городам не стоит расслабляться

Однако, по мнению советника администрации Байдена, сохранятся ракетные удары по другим городам. Это будет делать для того, чтобы максимально ослабить нашу страну.

Также в Белом Доме призвали не верить в "полный вывод войск" России из Киевщины. Поскольку в Беларуси все еще сосредоточены значительные боевые ресурсы агрессора.