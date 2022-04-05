Тепер Кремль буде прагнути до будь-яких перемог, навіть найменших, щоб створити наратив успіху. Таку думку 4 квітня озвучив радник із нацбезпеки адміністрації президента США Джейк Салліван.

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Кремль прагне до маленьких перемог

Ворожій пропаганді потрібно й далі розповідати про те, наскільки в них сильна країна. Тому будь-який, навіть найменший успіх дозволить "замаскувати" попередні військові невдачі.

На даному етапі ми вважаємо, що Росія переглядає свої військові цілі. Переміщує свої сили, щоб зосередити свої наступальні операції на сході та частинах південної України,

– сказав Салліван.

Експерт вважає, що Росія буде надалі зосереджувати свої атаки на Донбасі. Слід зауважити, що прихвосні Путіна вже почали говорити, що це від початку нібито "був їхній план". Проте багато військових експертів і сама пропаганда говорили, що Кремль хоче захопити Київ і більшість областей.

Іншим містам не варто розслаблятися

Проте, на думку радника адміністрації Байдена, збережуться ракетні удари по інших містах. Це будуть робити для того, щоб максимально послабити нашу країну.

Також в Білому Домі закликали не вірити у "повне виведення військ" Росії з Київщини. Оскільки в Білорусі досі зосереджені значні бойові ресурси агресора.

Думка експерта – Донбас необхідно втримати: дивіться відео