Президент України Володимир Зеленський виступив перед парламентом Румунії. У його промові знайшлося місце і для промовистої аналогії.

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Росіяни і Чаушеску

Володимир Зеленський пригадав режим румунського диктатора Ніколае Чаушеску, який втратив адекватність та проти якого повстав румунський народ. Він переконаний – російська влада не здатна тверезо мислити та не готова до будь-який переговорів.

Ці люди – неадекватні. Вони втратили будь-який зв’язок з реальністю і готові пожертвувати мільйонами життів для того, щоб втілити свої божевільні ідеї,

– сказав глава держави.

Також він додав, що росіяни переконані, що європейські лідери будуть слабкими, тому почуваються безкарними.

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