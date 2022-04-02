Так, белорусов вроде бы подняли, и технику всю из длительного хранения восстановили. Формально Беларусь делает вид для Путина, что она готова, но на самом деле она ни к чему не готова. Это так очевидно.

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Белорусы не готовы идти против Украины

Если бы белорусам сказали идти и воевать с поляками, литовцами, то есть с теми, кого российский телевизор называет "гейропой", то, возможно, белорусы нашли бы у себя какую-то мотивацию. Но с Украиной ни у кого нет мотивации воевать.

Я понимаю, что лукашенковский электорат поддерживает Лукашенко и Россию – для них это одно и то же. Если бы Лукашенко не был последователем российской политики, то они бы за него не голосовали и Москва бы его не поддерживала. Единственный спонсор терроризма в Беларуси – Россия, которая постоянно выборы признает, и финансово Лукашенко поддерживает, и силовыми методами.

Я к тому, что белорусам просто на голову не налезает, почему они должны воевать с Украиной. Мы смотрели социологические опросы, и там из той трети, которая поддерживает в Беларуси Лукашенко и Россию, лишь 3% за участие в войне. И это вообще из всего населения Беларуси.

Белорусы поддерживают Лукашенко, но не готовы воевать против Украины / Фото Getty Images

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Пропаганда в Беларуси

Белорусы всегда жили в российском информационном пространстве. И для многих отрезвлением стал 2014 год. При всей этой пропаганде, что в Украине якобы идет своя гражданская война, белорусы не тупые, чтобы верить в это.

Люди посмотрели на информацию, сопоставили ее и поняли, что если бы не Россия, не было бы никакой войны в 2014 году. И многие уже тогда поняли, что Россия – это не то, что она пытается собой представлять.

Нам же в Беларуси, русаки рассказывают, что есть славные ребята из псевдореспублик на Донбассе, и их оскорбляют плохие "бендеровцы", как они говорят. Их надо наказать и отучить оскорблять – это вставляют белорусам в голову. Но умные люди все прекрасно понимают и видят, что это совсем не так.

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