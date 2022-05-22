То, что не стоит расслабляться с белорусами, подтверждают данные Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Новый свод обнародован на утро воскресенья 22 мая.

Сохраняется угроза из Беларуси: там продолжаются сборы с военнообязанными, - Генштаб

Беларусь усилила разведку

В Генштабе отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь ужесточили ведение разведки.

Украинские военные отметили, что белорусы разворачивают дополнительные средства, чтобы вести радиоэлектронную разведку в приграничных районах Гомельской области.

Кроме того, есть угроза того, что с территории Беларуси продолжат наносить ракетные и авиационные удары по объектам на территории нашего государства.

Заметим, что еще в начале мая в Минобороны Беларуси заявляли, что отправляют силы спецопераций под границу с Украиной. Это, мол, будет происходить "в рамках проверки". Также очевидцы снимали на видео военную технику, которая ехала на границы Украины и Литвы.

Важно по возведению Генштаба

На утро 22 мая наши военные сообщили актуальную информацию о происходящих на фронте событиях. Одним из самых ярких направлений борьбы является Северодонецкий. Но, по данным Генштаба, там и на Авдеевском направлениях удалось отбросить вражеские российские войска на их старые позиции. Россияне понесли большие потери.

На Славянском направлении русские захватчики готовятся к тому, чтобы возобновить свое наступление. Для этого российские кафиры вели обстрелы населенных пунктов Вернополье, Дубровное и Довгенькое. При этом наши Вооруженные Силы также готовятся "встречать" врага, чтобы помешать его подлым планам осуществиться.

Также в Генштабе отметили, что неспокойно на Черниговщине. Там россияне обстреливают пограничные районы региона. Опасность также на Сумщине, там еще раньше прорывались вражеские ДРГ. Несмотря на то, что российские кафиры отступили с Севера, они продолжают делать диверсии на этом направлении, чтобы удерживать наши силы там и не дать им перейти на Донбасс.

Как ВСУ уничтожает россиян на нашей земле: смотрите видео