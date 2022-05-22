Те, що не варто розслаблятись із білорусами, підтверджують і дані Генерального штабу Збройних Сил України. Нове зведення оприлюднили на ранок неділі 22 травня.

До теми Зберігається загроза з Білорусі: там тривають збори з військовозобов’язаними, – Генштаб

Білорусь посилила розвідку

У Генштабі зауважують, що на Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки Білорусь посилили ведення розвідки.

Українські військові відзначили, що білоруси розгортають додаткові засоби, щоб вести радіоелектронну розвідку в прикордонних районах Гомельської області.

Крім того, є загроза того, що з території Білорусі продовжать завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах на території нашої держави.

Зауважимо, що ще на початку травня у міноборони Білорусі заявляли, що відправляють сили спецоперацій під кордон з Україною. Це, мовляв, відбуватиметься "у межах перевірки". Також очевидці знімали на відео військову техніку, яка їхала до кордонів України та Литви.

Важливе зі зведення Генштабу

На ранок 22 травня наші військові повідомили актуальну інформацію про події, які відбуваються на фронті. Одним із назапекліших напрямків боротьби є Сєверодонецький. Але, за даними Генштабу, там і на Авдіївському напрямках вдалось відкинути ворожі російські війська на їхні старі позиції. Росіяни зазнали великих втрат.

На Слов'янському ж напрямку російські загарбники готуються до того, щоб відновити свій наступ. Для цього російські окупанти вели обстріли населених пунктів Вірнопілля, Дібрівне та Довгеньке. При цьому наші Збройні Сили також готуються "зустрічати" ворога, щоб завадити його підлим планам здійснитися.

Також у Генштабі зауважили, що неспокійно на Чернігівщині. Там росіяни обстрілюють прикордонні райони регіону. Небезпека є також на Сумщині, там ще раніше проривались ворожі ДРГ. Не дивлячись на те, що російські окупанти відступили з Півночі, вони продовжують чинити диверсії на цьому напрямку, щоб утримувати наші сили там і не дати їм перейти на Донбас.

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