С соответствующим видеообращением выступили экс-кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская, член Координационного совета Павел Латушко и другие оппозиционеры. Накануне лидеры оппозиции собрались на встречу в Вильнюсе.

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Главные темы встречи лидеров белорусской оппозиции:

укрепление международного давления и конкретный ответ на действия Лукашенко,

контакт с чиновниками внутри Беларуси,

проект амнистии и реабилитации участников акций протеста,

увеличение партизанского движения внутри страны.

Режим Лукашенко – на грани тотальной изоляции

В штабе Тихановской отметили, что сейчас режим Лукашенко – на грани тотальной изоляции, как никогда раньше.

Мы должны действовать – окно возможностей открыто. Больше ничего ждать – террор нужно прекратить раз и навсегда. Мы начинаем подготовку к новой активной фазе протеста,

– отметили авторы обращения.

Оппозиционеры отметили, что Европейский Союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны делают все возможное, чтобы помочь Беларуси. Важно, чтобы и сами белорусы не опускали рук.

Смотрите видеообращение Светланы Тихановской:

Важно! 23 мая основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича задержали. Также задержали и его девушку Софию Сапегу. Для этого в Минске вынужденно посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причина – якобы угроза заминировании.