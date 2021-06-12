Как пишет Литовское национальное телевидение и радио, белорусы разбили лагерь недалеко от границы с литовской деревней Мядининкай.

Важно Не отчаивайтесь, – нобелевская лауреат Алексиевич поддержала белорусов

Чего хотят беженцы

заблокировать коммерческое сообщение с Беларусью,

оказать давление на режим Лукашенко,

привлечь внимание к тому, что репрессии в Беларуси продолжаются.

Однако литовским властям пришлось прервать незапланированную акцию на своей границе по нескольким причинам. Разрешение на проведение акции протеста по блокированию дороги было подано на 14 июня, но белорусы устроили ее раньше времени,

– говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Литва планирует построить лагерь для беженцев из Беларуси на 350 человек в Центре регистрации иностранцев в городе Пабраде. Сейчас Центр регистрации иностранцев используется для размещения просителей убежища и мигрантов без документов.

Обратите внимание! Многие оппозиционеры и активисты были вынуждены уехать из Беларуси из-за преследования сторонниками режима Лукашенко и силовиками. Те, кто не успел уехать, вынуждены сидеть в СИЗО.