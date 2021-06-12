Як пише Литовське національне телебачення і радіо, білоруси отаборилися недалеко від кордону з литовським Медінкаєм.

Важливо Не впадайте у відчай, – нобелівська лауреатка Алексієвич підтримала білорусів

Чого хочуть біженці

заблокувати комерційне сполучення з Білоруссю,

чинити тиск на режим Лукашенка,

привернути увагу до того, що репресії в Білорусі тривають.

Однак литовській владі довелося перервати незаплановану акцію на своєму кордоні з кількох причин. Дозвіл на проведення акції протесту з блокування дороги було подано на 14 червня, але білоруси влаштували її завчасно,

– мовиться у повідомленні.

Варто зауважити, що Литва планує побудувати табір для біженців з Білорусі на 350 осіб в Центрі реєстрації іноземців в Пабраде. Зараз Центр реєстрації іноземців використовується для розміщення прохачів притулку та мігрантів без документів.

Зверніть увагу! Чимало опозиціонерів та активістів були змушені виїхати з Білорусі через переслідування прибічників режиму Лукашенка та силовиків. Ті, хто не встиг виїхати, змушені сидіти у СІЗО.