Як пише Литовське національне телебачення і радіо, білоруси отаборилися недалеко від кордону з литовським Медінкаєм.
Важливо Не впадайте у відчай, – нобелівська лауреатка Алексієвич підтримала білорусів
Чого хочуть біженці
- заблокувати комерційне сполучення з Білоруссю,
- чинити тиск на режим Лукашенка,
- привернути увагу до того, що репресії в Білорусі тривають.
Однак литовській владі довелося перервати незаплановану акцію на своєму кордоні з кількох причин. Дозвіл на проведення акції протесту з блокування дороги було подано на 14 червня, але білоруси влаштували її завчасно,
– мовиться у повідомленні.
Варто зауважити, що Литва планує побудувати табір для біженців з Білорусі на 350 осіб в Центрі реєстрації іноземців в Пабраде. Зараз Центр реєстрації іноземців використовується для розміщення прохачів притулку та мігрантів без документів.