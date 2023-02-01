Вероятно, это плата России за использование территории, аэродромов и инфраструктуры Беларуси для тренировки мобилизованных и других задач. Об этом 24 Канала сказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Возможно, как форму оплаты белорусский диктатор Александр Лукашенко попросил комплексы, мол: "Дайте мне те "Искандеры", чтобы у меня тоже были!". Взамен предложил аэродромы, топливо. Возможно, еще какие-то "плюшки". Возможно, даже кормят российских мобилизованных,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Белорусы угрожают, что у них есть ракеты, которые способны бить на расстояние до 500 километров. Впрочем, Украина ожидает ракеты, которые работают на 150 километров, но имеют серьезное преимущество.

"Фишка этих ракет в том, что они не только крылатые, но и могут облетать большие препятствия, например, горы. Они могут делать манёвр на 360 градусов и бить в тылы. Это оружие может изменить правила игры", – акцентирует Ступак.

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Лукашенко с радостью приветствовали в Зимбабве

Недавно Лукашенко прилетел в Зимбабве. По словам Ступака, на фоне введенных санкций белорусский диктатор давно является тем человеком, которому не хотят пожимать руку европейские политики. "Он на Запад уже даже не смотрит, не то что не летает. На Восток – да", – отметил бывший сотрудник СБУ. Африка для него является новым открытием, его там с радостью встречали.

"Они кайфуют, когда танцы с бубнами в аэропорту. Им нравится, что их лидера принимают хоть где-то. О Европе уже не говорим, никто не хочет дружить, приятельствовать. Хотя бы эти готовы, привезли им несколько комбайнов – продали или подарили – и белорусский истеблишмент доволен", – подытожил Иван Ступак.

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