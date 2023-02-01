Ймовірно, це плата Росії за використання території, аеродромів й інфраструктури Білорусі для тренування мобілізованих та інших завдань. Про це 24 Каналу сказав колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

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Можливо, як форму оплати білоруський диктатор попросив ті комплекси, мовляв: "Дайте мені ті "Іскандери", щоб в мене теж були!". Натомість запропонував аеродроми, паливо. Можливо, ще якісь "плюшки". Можливо, навіть годують російських мобілізованих,

– припустив ексспівробітник СБУ.

Білоруси погрожують, що мають ракети, які здатні бити на відстань до 500 кілометрів. Втім, Україна очікує на ракети, що працюють на 150 кілометрів, але мають серйозну перевагу.

"Фішка цих ракет в тому, що вони не лише крилаті, а й можуть облітати великі перепони, до прикладу, гори. Вони можуть робити маневр на 360 градусів і бити в тили. Ця зброя може змінити правила гри", – акцентує Ступак.

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Лукашенка радо вітали у Зімбабве

Нещодавно Лукашенко прилетів до Зімбабве. За словами Ступака, на тлі введених санкцій білоруський диктатор давно є тією людиною, якій не хочуть тиснути руку європейські політики. "Він на Захід вже навіть не дивиться, не те що не літає. На Схід – так", – відзначив колишній співробітник СБУ. Африка для нього є новим відкриттям, його там радо зустрічали.

"Вони кайфують, коли танці з бубнами в аеропорту. Їм подобається, що їхнього лідера приймають бодай десь. Про Європу вже не кажемо, ніхто не хоче дружити, товаришувати. Хоча б ці готові, привезли їм декілька комбайнів – чи продали, чи подарували – і білоруський істеблішмент задоволений", – підсумував Іван Ступак.

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