Об этом в эфире 24 каналу сообщил военный аналитик Сергей Грабский. Он напомнил, что Россия уже втянула Беларусь в войну, используя ее территорию.

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Пушечное мясо

Впрочем, по словам аналитика, Москву интересуют не только просторы Беларуси как база для восстановления или сосредоточения своих ресурсов. Но и белорусские военнослужащие, чтобы бросить их в бой, как пушечное мясо.

Как отметил Грабский, белорусы это понимают и пытаются противостоять. Речь идет о том, что некоторые командиры, офицеры и контрактники отказываются и расторгают договоры.

В то же время, есть информация, что на их должности назначают офицеров российской армии. Поэтому предполагают такой формат, что белорусские войска могут быть принуждены к наступлению.

– отметил аналитик.

Он также добавил, что до сих пор неизвестно когда это произойдет и случится ли вообще. Впрочем, отметил, что Украина готова их встречать.

Грабский рассказал о вероятном привлечении белорусов к войне России против Украины: смотрите видео