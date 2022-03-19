Чтобы скрыть свои потери, оккупанты везут раненых в Беларусь. Однако из-за того, что их очень большое количество, тамошние больницы не могут больше оперировать гражданских.

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Больше всего раненых орков свозят в Гомель и Гомельскую область. Там их оперируют белорусские врачи, поэтому для гражданских операционные отделения больше недоступны.

Преимущественно для оказания медицинской помощи оккупантам используются больницы, содержащие операционные отделения. Плановые операции для гражданского населения не производятся,

– сообщают в Генштабе ВСУ.

Напомним, что число погибших оккупантов на 24-й день войны составляет более 14 400 человек. Также захватчики терпят серьезные технические потери.

Больше о потерях оккупанта по состоянию на утро 19 марта: смотрите видео