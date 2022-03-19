Щоб приховати свої втрати, окупанти везуть поранених до Білорусі. Однак через те, що їх надзвичайно велика кількість, тамтешні лікарні не можуть більше оперувати цивільних.

Зауважте Окупанти проводять перегрупування, щоб не допустити прориву ЗСУ в бік Маріуполя

Найбільше поранених орків звозять до Гомеля та Гомельської області. Там їх оперують білоруські лікарі, тому для цивільних операційні відділення більше недоступні.