Щоб приховати свої втрати, окупанти везуть поранених до Білорусі. Однак через те, що їх надзвичайно велика кількість, тамтешні лікарні не можуть більше оперувати цивільних.
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Найбільше поранених орків звозять до Гомеля та Гомельської області. Там їх оперують білоруські лікарі, тому для цивільних операційні відділення більше недоступні.
Переважно для надання медичної допомоги окупантам використовуються лікарні, що мають у своєму складі операційні відділення. Планові операції для цивільного населення не проводяться,
– повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, що кількість загиблих окупантів на 24-ий день війни становить понад 14 400 осіб. Також загарбники зазнають серйозних технічних втрат.
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