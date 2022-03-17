Издание узнало историю белорусского солдата-срочника, которого раньше призвали в одну из частей на западе страны.

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Белорусов Россия использует как чернорабочих

Недавно белорусский военный позвонил родителям из незнакомого номера и попросил привезти ему лекарства против рвоты и тошноты под Гомель. Родители сразу подумали, что он в Украине в плену.

Однако выяснилось, что парень на самом деле в Комарине под Гомелем и вместе с другими солдатами срочной службы участвует в восстановлении подбитой и сломанной российской техники.

А лекарство против рвоты ему нужно потому, что он отмывает технику, которая пострадала в боях. И, как выразился боец, "имеет остатки человеческих тел, останков, от чего ребят тошнит".

Похожее своим родным рассказывали и другие белорусские военные.

Напомним, ранее в Генеральном штабе Вооруженных Сил заявили, что Россия не оставляет попыток нанести удары по западным регионам Украины с территории Беларуси.

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