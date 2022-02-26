Такое решение Драцяк одобрил 25 февраля. Дипломат работал во Львове более 10 лет.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Заметим, Минск оказывает Москве поддержку с начала полномасштабной войны против Украины. Именно с территории Беларуси на Киев напали российские военные.

Что известно об Игоре Драцяке

Дипломат способствовал открытию во Львове белорусского образовательно-культурного центра с национальной школой, библиотекой, отделами газеты и правовой охраны.

После начала российской агрессии в 2014 году Драцяк поддержал инициативу Александра Лукашенко о создании в России переговорной платформы между Россией и Украиной для урегулирования конфликта на Донбассе.

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