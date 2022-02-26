Таке рішення Драцяк схвалив 25 лютого. Дипломат працював у Львові понад 10 років.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Зауважимо, Мінськ надає Москві підтримку з початку повномасштабної війни проти України. Саме з території Білорусі на Київ напали російські військові.

Що відомо про Ігоря Драцяка

Дипломат сприяв відкриттю у Львові білоруського освітньо-культурного центру з національною школою, бібліотекою, відділами газети та правової охорони.

Після початку російської агресії у 2014 році Драцяк підтримав ініціативу Олександра Лукашенка щодо створення в Росії переговорної платформи між Росією та Україною для врегулювання конфлікту на Донбасі.

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