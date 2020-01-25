Белорусский самолет на полпути развернули в небе: что случилось

Странный инцидент произошел с белорусским самолетом, вылетевшем из Гродно и направлявшимся в немецкий Мюнхен. После посадки пассажирского борта с него сняли 6 путешественников.

Самолет развернулся и полетел обратно в Гродно, когда находился над территорией Польши. Об этом свидетельствуют данные из портала отслеживания полетов flightware. О чрезвычайной ситуации информирует TUT.BY.

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Сначала рейс задержали на 3 часы, объясняя это тем, что была техническая неисправность системы подачи воды. В итоге пассажиров посадили на рейс, и мы взлетели. В Мюнхен лететь почти 2 часа, после этого времени мы начали снижаться, и каково же было наше удивление, когда командир экипажа сказал: "Из-за технической неисправности мы вынуждены совершить экстренную посадку в Гродно",

– рассказал один из пассажиров.

После экстренной посадки пассажиров не выпускали из самолета. Однако позже пограничники вывели 6 пассажиров.

"После 20 минут ожидания в самолет вошла группа пограничников и таможенников. Пограничник объявил в громкоговоритель о том, что сейчас он назовет 6 человек. Если мы услышали свою фамилию, то должны встать, забрать свою ручную кладь и багаж и пройти с ним", – отметил пассажир.



Маршрут белорусского самолета / скриншот

После того, как 6 человек вышли всех остальных тоже попросили собрать вещи и выйти к автобусу, чтобы самолет смогли безопасно дозаправить. Впоследствии людей вернули в самолет и таки отправили в Мюнхен. Самолет опоздал на 6 часов.

Инцидент произошел на самолете "Белавиа", в компании не комментируют произошедшее. Так же, почему с борта сняли 6 человек, не знают в белорусском МВД. Там заявили: информацией может владеть аэропорт в Гродно, однако там тоже отмалчиваются.