18:29
25 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Захарова назвала Бандеру агентом Гітлера. Заміна для Собчак
      Вєсті Кремля
      22:46, 24 січня
      Вєсті.UA: Сердючка керуватиме Укрзалізницею? "Тупий і ще тупіший" у Раді
      Вєсті.UA
      19:39, 24 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Білоруський літак на пів шляху розвернули у небі: що трапилось

      1488 Читать новость на русском
      Літак "Белавіа" розвернули у небі / ERA.BY

      Дивний інцидент трапився з білоруським літаком, що вилетів із Гродно та прямував до німецького Мюнхена. Після посадки пасажирського борту з нього зняли 6 мандрівників.

      Літак розвернувся і полетів назад у Гродно, коли вже перебував над територією Польщі. Про це свідчать дані з порталу відстеження польотів flightware. Про надзвичайну ситуацію інформує TUT.BY.

      Дивіться також: Посадка літака в екстремальних умовах: у США пасажир засліпив лазером пілота

      Спочатку рейс затримали на 3 години, пояснюючи це тим, що була технічна несправність системи подачі води. У підсумку пасажирів посадили на рейс, і ми злетіли. До Мюнхена летіти майже 2 години, після цього часу ми почали знижуватися, і яке ж було наше здивування, коли командир екіпажу сказав: "Через технічну несправність ми змушені зробити екстрену посадку в Гродно",
      – розповів один із пасажирів.

      Після екстреної посадки пасажирів не випускали з літака. Однак пізніше прикордонники вивели 6 пасажирів.

      "Після 20 хвилин очікування в літак увійшла група прикордонників та митників. Прикордонник оголосив у гучномовець про те, що зараз він назве 6 осіб. Якщо ми почули своє прізвище, то повинні встати, забрати свою ручну поклажу і багаж і пройти з ним", – зазначив пасажир.


      Маршрут білоруського літака/ скріншот

      Після того, як 6 людей вийшли всіх інших теж попросили зібрати речі та вийти до автобуса, аби літак змогли безпечно дозаправити. Згодом людей повернули у літак та таки відправили до Мюнхена. Літак спізнився на 6 годин.

      Інцидент трапився на літаку "Белавіа", у компанії не коментують подію. Так само, чому з борту зняли 6 людей, не знають у білоруському МВС. Там заявили: інформацією може володіти аеропорт у Гродно, однак там теж відмовчуються.

      Кубок світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      5759
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Білорусі авіація Надзвичайні ситуації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Залаштунки війни: хто з відомих українців допомагає армії
      Леонід Остальцев 272
      сьогодні , 16:00 Как построить счастливые отношения: 10 полезных советов
      Блоги 149
      сьогодні , 15:00 Як судді змінюють законодавсто на свою користь: обурливі факти
      Ірина Шиба 368
      сьогодні , 13:00 Доля медіа-імперії: Хорошковський може забрати "Інтер"
      Антон Голобородько 363
      сьогодні , 13:00 Педагог, фізик чи таки співак: яку освіту здобули українські артисти – тест
      Юлія Михайлова 1598
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук