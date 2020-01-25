Білоруський літак на пів шляху розвернули у небі: що трапилось

Дивний інцидент трапився з білоруським літаком, що вилетів із Гродно та прямував до німецького Мюнхена. Після посадки пасажирського борту з нього зняли 6 мандрівників.

Літак розвернувся і полетів назад у Гродно, коли вже перебував над територією Польщі. Про це свідчать дані з порталу відстеження польотів flightware. Про надзвичайну ситуацію інформує TUT.BY.

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Спочатку рейс затримали на 3 години, пояснюючи це тим, що була технічна несправність системи подачі води. У підсумку пасажирів посадили на рейс, і ми злетіли. До Мюнхена летіти майже 2 години, після цього часу ми почали знижуватися, і яке ж було наше здивування, коли командир екіпажу сказав: "Через технічну несправність ми змушені зробити екстрену посадку в Гродно",

– розповів один із пасажирів.

Після екстреної посадки пасажирів не випускали з літака. Однак пізніше прикордонники вивели 6 пасажирів.

"Після 20 хвилин очікування в літак увійшла група прикордонників та митників. Прикордонник оголосив у гучномовець про те, що зараз він назве 6 осіб. Якщо ми почули своє прізвище, то повинні встати, забрати свою ручну поклажу і багаж і пройти з ним", – зазначив пасажир.



Маршрут білоруського літака/ скріншот

Після того, як 6 людей вийшли всіх інших теж попросили зібрати речі та вийти до автобуса, аби літак змогли безпечно дозаправити. Згодом людей повернули у літак та таки відправили до Мюнхена. Літак спізнився на 6 годин.

Інцидент трапився на літаку "Белавіа", у компанії не коментують подію. Так само, чому з борту зняли 6 людей, не знають у білоруському МВС. Там заявили: інформацією може володіти аеропорт у Гродно, однак там теж відмовчуються.