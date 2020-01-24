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      Посадка літака в екстремальних умовах: у США пасажир засліпив лазером пілота

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      У США чоловік засвітив пілоту літака лазером в очі / Youtube

      Пасажир засліпив пілота літака лазером, коли той здійснював посадку. Стався інцидент в одному з аеропортів Флориди, що в США.

      Про невдалу витівку чоловіка, яка могла б закінчитися трагедією, повідомляє Independent.

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      Випадок трапився, коли пасажирський літак йшов на посадку в одному з аеропортів штату Флорида, що в США. Командир повітряного судна пояснив, що зловмисник спрямував промінь світла йому в очі. Пілотові вдалося посадити літак. Однак навіть після цього його зір залишився розмитим.

      Зловмисником виявився 41-річний Чарлі Джеймс Чепмен. У кишені він мав лазерну указку. Поліція з'ясувала, що чоловік вже чотири рази намагався перешкодити посадці літаків.

      Важливо! Лазер може бути небезпечним для здоров’я людини. Якщо таким інструментом світити в очі людини кілька секунд, вона взагалі може втратити зір.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США авіація
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