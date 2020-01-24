Посадка літака в екстремальних умовах: у США пасажир засліпив лазером пілота

Пасажир засліпив пілота літака лазером, коли той здійснював посадку. Стався інцидент в одному з аеропортів Флориди, що в США.

Про невдалу витівку чоловіка, яка могла б закінчитися трагедією, повідомляє Independent.

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Випадок трапився, коли пасажирський літак йшов на посадку в одному з аеропортів штату Флорида, що в США. Командир повітряного судна пояснив, що зловмисник спрямував промінь світла йому в очі. Пілотові вдалося посадити літак. Однак навіть після цього його зір залишився розмитим.

Зловмисником виявився 41-річний Чарлі Джеймс Чепмен. У кишені він мав лазерну указку. Поліція з'ясувала, що чоловік вже чотири рази намагався перешкодити посадці літаків.

Важливо! Лазер може бути небезпечним для здоров’я людини. Якщо таким інструментом світити в очі людини кілька секунд, вона взагалі може втратити зір.