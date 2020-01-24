Росіянка впала з дев'ятого поверху в сніг, а потім встала і пішла – відео

У Росії мешканка селища Ізлучінськ, що в Тюменській області, впала з вікна дев'ятого поверху. Після цього змогла встати і навіть піти в інший бік.

Росіянка впала у сніговий замет, відео із моментом падіння опублікували російські телеканали.

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На кадрах видно, що сніг розкидає в різні сторони. Через кілька секунд жінка встає і йде. Місцеві ЗМІ повідомляють, що вона попросила сусідів викликати швидку.

Зараз дівчина перебуває в реанімації, лікарі оцінюють її стан як середнього ступеня важкості, загрози життю немає. Слідчий комітет почав перевірку.

Росіянка впала з 9 поверху, встала і пішла: відео

Зазначимо, нещодавно вулицями російського Єкатеринбурга розгулював слон. Тварину перевозили в інше місто – і йому вдалося вислизнути із вольєра.