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      Слон розгулював посеред засніженого Єкатеринбурга: фото і відео з гігантським втікачем

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      Слон у Єкатеринбурзі / фото із соцмереж

      Посеред одного з найбільших російських міст днями розгулював слон. Тварина лягала на бік у снігову кучугуру та гралася. Вочевидь, сніг був для неї дивовижею.

      Слона в снігу та посеред житлового масиву зняли на камеру очевидці. Відео вже стало вірусним в мережі.

      Смішне: В московському зоопарку панда впала з ялинки: курйозне відео

      На кадрах видно, як тварина спокійно проходить повз здивованих перехожих. Люди думали, що слон втік з місцевого цирку, однак, як виявилось згодом, його перевозили в інше місто.

      Слон грається в снігу: відео

      Тварині вдалося вирватися від наглядачів та "погуляти" Єкатеринбургом. Тривала така прогулянка недовго, врешті слона спіймали та відправили назад до вольєра.


      Втікачів начебто було декілька/ фото e1.ru

      Слон "гуляє" засніженими вулицями Єкатеринбурга: відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Курйозні новини Світ тварин Новини Росії
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