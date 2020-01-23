Слон розгулював посеред засніженого Єкатеринбурга: фото і відео з гігантським втікачем

Посеред одного з найбільших російських міст днями розгулював слон. Тварина лягала на бік у снігову кучугуру та гралася. Вочевидь, сніг був для неї дивовижею.

Слона в снігу та посеред житлового масиву зняли на камеру очевидці. Відео вже стало вірусним в мережі.

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На кадрах видно, як тварина спокійно проходить повз здивованих перехожих. Люди думали, що слон втік з місцевого цирку, однак, як виявилось згодом, його перевозили в інше місто.

Слон грається в снігу: відео

Тварині вдалося вирватися від наглядачів та "погуляти" Єкатеринбургом. Тривала така прогулянка недовго, врешті слона спіймали та відправили назад до вольєра.



Втікачів начебто було декілька/ фото e1.ru

Слон "гуляє" засніженими вулицями Єкатеринбурга: відео