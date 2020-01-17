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      В московському зоопарку панда впала з ялинки: курйозне відео

      1972 Читать новость на русском
      Панда Діндін / tass.ru

      Панда Діндін – мешканка зоопарку – в Москві потрапила у курйозну ситуацію. Працівники виклали відео, де панда, вагою понад 60 кілограмів, вирішила вилізти на ялинку. Її поставили спеціально для дозвілля та харчування тварини. Спершу тварина впала з дерева, а згодом розібрала дерево на гілки.

      Співробітники зоопарку поділилися, що самиця панди завжди була спокійною та флегматичною. Проте сніг, який випав напередодні дуже її здивував. 

      ​Читайте також: У басейн мільйонера з вертольота скинули свиню: відео

      Панда та самець Жуї приїхали з Китаю в квітні 2019 року. Там вони житимуть 15 років за договором про наукову співпрацю з китайськими зоологами. Діндін всього три роки, Жуї – на рік молодший, проте живуть вони у різних вольєрах.

      Користувачі мережі жартують, що скоро панди перевершать котів у руйнуванні ялинок.

      Дивіться відео, як панда в зоопарку впала з ялинки:

      Нещодавно вона отримала "бронзу" в премії The Giant Panda Global Awards, де люди обирали улюблену панду за межами Китаю.

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      Теги: Курйозні новини Світ тварин
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