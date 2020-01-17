17:53
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Курьезные новости
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ

      В московском зоопарке панда упала с елки: курьезное видео

      29 Читати новину українською
      Панда Диндин / tass.ru

      Панда Диндин – жительница зоопарка в Москве – попала в курьезную ситуацию. Работники выложили видео, где панда, весом более 60 килограммов, решила вылезти на елку. Ее поставили специально для досуга и питания животного. Сначала животное упало с дерева, а потом разобрало дерево на ветки.

      Сотрудники зоопарка поделились, что самка панды всегда была спокойной и флегматичной. Однако снег, который выпал накануне, очень ее удивил.

      ​Читайте также: В бассейн миллионера с вертолета сбросили свинью: видео

      Панда Диндин и самец Жуи приехали из Китая в апреле 2019 года. В зоопарке они будут жить 15 лет по договору о научном сотрудничестве с китайскими зоологами. Диндин всего три года, Жуи – на год моложе, однако живут они в разных вольерах.

      Пользователи сети шутят, что скоро панды превзойдут котов в разрушении елок.

      Смотрите видео, как панда в зоопарке упала с елки:

      Недавно она получила "бронзу" в премии The Giant Panda Global Awards, где люди выбирали любимую панду за пределами Китая.

      6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
      сегодня
      99636
      Теги: Мир животных Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:36 Отставка правительства России: для чего это Путину и чего ожидать Украине
      Світлана Попова 123
      сегодня , 16:00 Реформа среднего образования в Украине 2020: все, что нужно знать о новом законе
      Ростислав Струтинський 172
      сегодня , 14:00 Первая помощь при укусах насекомых
      52
      9 декабря 2019 , 14:40 Бумага и чернила для принтеров – важнейшие параметры для выбора
      419
      сегодня , 15:55 Уже не ФЛП: как закрыть предпринимательскую деятельность
      Яніна Ткачук 39874
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук