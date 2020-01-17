В московском зоопарке панда упала с елки: курьезное видео

Панда Диндин – жительница зоопарка в Москве – попала в курьезную ситуацию. Работники выложили видео, где панда, весом более 60 килограммов, решила вылезти на елку. Ее поставили специально для досуга и питания животного. Сначала животное упало с дерева, а потом разобрало дерево на ветки.

Сотрудники зоопарка поделились, что самка панды всегда была спокойной и флегматичной. Однако снег, который выпал накануне, очень ее удивил.

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Панда Диндин и самец Жуи приехали из Китая в апреле 2019 года. В зоопарке они будут жить 15 лет по договору о научном сотрудничестве с китайскими зоологами. Диндин всего три года, Жуи – на год моложе, однако живут они в разных вольерах.

Пользователи сети шутят, что скоро панды превзойдут котов в разрушении елок.

Смотрите видео, как панда в зоопарке упала с елки:

Недавно она получила "бронзу" в премии The Giant Panda Global Awards, где люди выбирали любимую панду за пределами Китая.