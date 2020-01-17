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      В бассейн миллионера с вертолета сбросили свинью: видео

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      В бассейн миллионера сбросили свинью в Уругвае / ibtimes.com (иллюстративное фото)

      В бассейн бизнесмена-миллионера Федерика Альвареса Кастильо сбросили с вертолета свинью. Инцидент произошел в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте и животное, скорее всего, уже было мертвым.

      Падение свиньи в бассейн зафиксировали на видео, где видно, как свинья со всплеском приземляется в небольшой бассейн, сообщает Daily Mail.

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      Пользователи соцсетей предположили, что бизнесмен сам подстроил инцидент для повышения своей популярности. Сам Кастильо утверждает, что не причастен к этому.

      Миллионер рассказал, что во время происшествия он с семьей находились в доме, когда услышал громкий шум в саду.

      Мы вышли наружу и стали свидетелями отвратительной акции, которая нас очень расстроила,
      – сказал бизнесмен.

      Кастильо пообещал выяснить, "какой больной мог так пошутить".

      Смотрите видео, как в бассейн миллионера с вертолета сбросили свинью:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Мир животных Курьезные новости Латинськая Америка
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