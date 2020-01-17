В бассейн миллионера с вертолета сбросили свинью: видео

В бассейн бизнесмена-миллионера Федерика Альвареса Кастильо сбросили с вертолета свинью. Инцидент произошел в уругвайском городе Пунта-дель-Эсте и животное, скорее всего, уже было мертвым.

Падение свиньи в бассейн зафиксировали на видео, где видно, как свинья со всплеском приземляется в небольшой бассейн, сообщает Daily Mail.

Смотрите также: Бык перекрыл рельсы и остановил поезда в Шотландии

Пользователи соцсетей предположили, что бизнесмен сам подстроил инцидент для повышения своей популярности. Сам Кастильо утверждает, что не причастен к этому.

Миллионер рассказал, что во время происшествия он с семьей находились в доме, когда услышал громкий шум в саду.

Мы вышли наружу и стали свидетелями отвратительной акции, которая нас очень расстроила,

– сказал бизнесмен.

Кастильо пообещал выяснить, "какой больной мог так пошутить".

Смотрите видео, как в бассейн миллионера с вертолета сбросили свинью: