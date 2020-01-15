Бык перекрыл рельсы и остановил поезда в Шотландии: курьезное видео

В шотландском городе Глазго остановили движение поездов сразу в обоих направлениях. А все из-за быка-беглеца, который перекрыл путь.

По информации Daily Mail, животное стояло на рельсах и внимательно наблюдало за зрелищем вокруг. В это время по этим же рельсам двигались поезда в обоих направлениях.

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Бык упорно не хотел оставлять живописное место. Выманить рогатого удалось с помощью ведра с водой.

Впоследствии выяснилось, что животное убежало из заповедника, который расположен возле железной дороги.

Бык перекрыл путь в Шотландии: смотрите видео