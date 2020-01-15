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      Бик перекрив колію та зупинив потяги у Шотландії: курйозне відео

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      Бик перекрив колію та зупинив потяги у Шотландії / www.tygodnik-rolniczy.pl

      У шотландському місті Глазго зупинили рух потягів одразу в обох напрямках. А все через бика-втікача, який перекрив колію.

      За інформацією Daily Mail, тварина стояла на колії та уважно спостерігала за видовищем навкруги. У цей час цими ж коліями рухалися потяги в обох напрямках.

      До теми: Левеня втекло з контактного зоопарку у Харкові

      Бик вперто не хотів полишати мальовниче місце. Виманити рогатого вдалося за допомогою відра з водою.

      Згодом з'ясувалося, що тварина втекла зі заповідника, який розташований неподалік залізниці.

      Бик перекрив колію в Шотландії: дивіться відео

       

      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні
      74229
      Автор: Северин Трач
      Теги: Світ тварин Шотландія
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