Бик перекрив колію та зупинив потяги у Шотландії: курйозне відео

У шотландському місті Глазго зупинили рух потягів одразу в обох напрямках. А все через бика-втікача, який перекрив колію.

За інформацією Daily Mail, тварина стояла на колії та уважно спостерігала за видовищем навкруги. У цей час цими ж коліями рухалися потяги в обох напрямках.

До теми: Левеня втекло з контактного зоопарку у Харкові

Бик вперто не хотів полишати мальовниче місце. Виманити рогатого вдалося за допомогою відра з водою.

Згодом з'ясувалося, що тварина втекла зі заповідника, який розташований неподалік залізниці.

Бик перекрив колію в Шотландії: дивіться відео