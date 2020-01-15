Бик перекрив колію та зупинив потяги у Шотландії: курйозне відео
У шотландському місті Глазго зупинили рух потягів одразу в обох напрямках. А все через бика-втікача, який перекрив колію.
За інформацією Daily Mail, тварина стояла на колії та уважно спостерігала за видовищем навкруги. У цей час цими ж коліями рухалися потяги в обох напрямках.
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Бик вперто не хотів полишати мальовниче місце. Виманити рогатого вдалося за допомогою відра з водою.
Згодом з'ясувалося, що тварина втекла зі заповідника, який розташований неподалік залізниці.
Бик перекрив колію в Шотландії: дивіться відео
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