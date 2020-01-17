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      У басейн мільйонера з вертольота скинули свиню: відео

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      У басейн мільйонера скинули свиню в Уругваї / ibtimes.com (ілюстративне фото)

      У басейн бізнесмена-мільйонера Федеріка Альвареса Кастільйо скинули з вертольота свиню. Інцидент стався в уругвайському місті Пунта-дель-Есте і тварина, скоріш за все, вже була мертвою.

      Падіння свині в басейн зафіксували на відео, де видно, як свиня зі сплеском приземляється в невеликий басейн, повідомляє Daily Mail.

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      Користувачі соцмереж припустили, що бізнесмен сам підлаштував інцидент для підвищення своєї популярності. Сам Кастільйо стверджує, що не причетний до цього.

      Мільйонер розповів, що під час події він з сім'єю перебували в будинку, коли почув гучний шум у саду.

      Ми вийшли назовні і стали свідками огидної акції, яка нас дуже засмутила,
      – сказав бізнесмен.

      Кастільйо пообіцяв з'ясувати, "який хворий міг так пожартувати".

      Дивіться відео, як у басейн мільйонера з вертольота скинули свиню:

       

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      Теги: Курйозні новини Світ тварин Латинська Америка
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