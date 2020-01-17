У басейн мільйонера з вертольота скинули свиню: відео

У басейн бізнесмена-мільйонера Федеріка Альвареса Кастільйо скинули з вертольота свиню. Інцидент стався в уругвайському місті Пунта-дель-Есте і тварина, скоріш за все, вже була мертвою.

Падіння свині в басейн зафіксували на відео, де видно, як свиня зі сплеском приземляється в невеликий басейн, повідомляє Daily Mail.

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Користувачі соцмереж припустили, що бізнесмен сам підлаштував інцидент для підвищення своєї популярності. Сам Кастільйо стверджує, що не причетний до цього.

Мільйонер розповів, що під час події він з сім'єю перебували в будинку, коли почув гучний шум у саду.

Ми вийшли назовні і стали свідками огидної акції, яка нас дуже засмутила,

– сказав бізнесмен.

Кастільйо пообіцяв з'ясувати, "який хворий міг так пожартувати".

Дивіться відео, як у басейн мільйонера з вертольота скинули свиню: