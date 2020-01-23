Слон разгуливал посреди заснеженного Екатеринбурга: фото и видео с гигантским беглецом
Посреди одного из крупнейших российских городов на днях разгуливал слон. Животное ложилось на бок в снежный сугроб и играло. Очевидно, снег был для него диковинкой.
Слона в снегу и посреди жилого массива сняли на камеру очевидцы. Видео уже стало вирусным в сети.
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На кадрах видно, как животное спокойно проходит мимо удивленных прохожих. Люди думали, что слон сбежал из местного цирка, однако, как оказалось впоследствии, его перевозили в другой город.
Слон играет в снегу: видео
Животному удалось вырваться от смотрителей и погулять по Екатеринбургу. Продолжалась такая прогулка недолго: слона поймали и отправили обратно в вольер.
Беглецов якобы было несколько/ фото e1.ru
Слон гуляет по заснеженным улицам Екатеринбурга: видео