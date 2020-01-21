У Росії почали продавати ікони з зображенням Путіна: промовисті фото

Росіяни пробили чергове дно через любов до президента Володимира Путіна. Так, в аеропорту Санкт-Петербурга "Пулково" почали продавати ікони та браслети з зображенням глави Кремля.

Відповідні фото ікони з російським президентом опублікував користувач Аркадій Чаплигін у твіттері.

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Ось такі ікони продаються в аеропорту "Пулково". А що, вже дозволили живих канонізувати? Або ті, хто каже, що країною правлять двійники Путіна, виявилися праві?

– написав чоловік.

Ікона та браслет з зображенням Путіна входять до набору, де окрім них є ще ікона Миколая Чудотворця. Такий набір коштує майже 80 тисяч рублів (31 тисячу гривень).



Набір з іконою, де зображений Путін

Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину. Дехто з них припустив, що зображення святого Путіна може бути нанесено не на ікону, а на стилізований блокнот чи скриньку.



У Росії продають ікону з зображенням Путіна

Цікаві реакції користувачів на зображення Путіна на іконі:

Здається, їх повісять в кожному кабінеті чиновника РФ – за рахунок платників податків, звісно.

Пісня згадалася: "Ще трохи і одразу в рай...".

Святий Володимир, помазаник Божий.

Путін в тренді, от ним і торгують.

А хіба законно чортів на іконах малювати?