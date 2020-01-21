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      У Росії почали продавати ікони з зображенням Путіна: промовисті фото

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      Ікону з зображенням Путіна продають у Росії: / Фото з twitter

      Росіяни пробили чергове дно через любов до президента Володимира Путіна. Так, в аеропорту Санкт-Петербурга "Пулково" почали продавати ікони та браслети з зображенням глави Кремля.

      Відповідні фото ікони з російським президентом опублікував користувач Аркадій Чаплигін у твіттері.

      Цікаво: Привчають з дитинства: у Росії дітям подарували цукерки з фото Путіна і начинкою з горілки

      Ось такі ікони продаються в аеропорту "Пулково". А що, вже дозволили живих канонізувати? Або ті, хто каже, що країною правлять двійники Путіна, виявилися праві?
      – написав чоловік.

      Ікона та браслет з зображенням Путіна входять до набору, де окрім них є ще ікона Миколая Чудотворця. Такий набір коштує майже 80 тисяч рублів (31 тисячу гривень).


      Набір з іконою, де зображений Путін

      Користувачі мережі бурхливо відреагували на таку новину. Дехто з них припустив, що зображення святого Путіна може бути нанесено не на ікону, а на стилізований блокнот чи скриньку.


      У Росії продають ікону з зображенням Путіна

      Цікаві реакції користувачів на зображення Путіна на іконі: 

      • Здається, їх повісять в кожному кабінеті чиновника РФ – за рахунок платників податків, звісно.
      • Пісня згадалася: "Ще трохи і одразу в рай...".
      • Святий Володимир, помазаник Божий.
      • Путін в тренді, от ним і торгують.
      • А хіба законно чортів на іконах малювати?

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Путін Релігія Курйозні новини
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