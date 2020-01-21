В России начали продавать иконы с Путиным: красноречивые фото

Россияне пробили очередное дно из-за любви к президенту Владимиру Путину. Так, в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" начали продавать иконы и браслеты с изображением главы Кремля.

Соответствующие фото иконы с российским президентом опубликовал пользователь Аркадий Чаплыгин в твиттере.

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Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже позволили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?

– написал мужчина.

Икона и браслет с изображением Путина входят в набор, где кроме них есть еще икона Николая Чудотворца. Такой набор стоит почти 80 тысяч рублей (31 тысяча гривен).



Набор с иконой, где изображен Путин

Пользователи сети бурно отреагировали на такую новость. Некоторые из них предположили, что изображение святого Путина может быть нанесено не на икону, а на стилизованный блокнот или ящик.



В России продают икону с изображением Путина

Интересные реакции пользователей на изображение Путина на иконе:​

Кажется, их повесят в каждом кабинете чиновника РФ – за счет налогоплательщиков, конечно.

Песня вспомнилась: "Еще немного и сразу в рай...".

Святой Владимир, помазанник Божий.

Путин в тренде, вот им и торгуют.

А разве законно чертей на иконах рисовать?