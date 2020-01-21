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      В России начали продавать иконы с Путиным: красноречивые фото

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      Икону с изображением Путина продают в России / Фото из twitter

      Россияне пробили очередное дно из-за любви к президенту Владимиру Путину. Так, в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" начали продавать иконы и браслеты с изображением главы Кремля.

      Соответствующие фото иконы с российским президентом опубликовал пользователь Аркадий Чаплыгин в твиттере.

      Интересно: Приучают с детства: в России детям подарили конфеты с фото Путина и начинкой из водки

      Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже позволили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?
      – написал мужчина.

      Икона и браслет с изображением Путина входят в набор, где кроме них есть еще икона Николая Чудотворца. Такой набор стоит почти 80 тысяч рублей (31 тысяча гривен).


      Набор с иконой, где изображен Путин

      Пользователи сети бурно отреагировали на такую новость. Некоторые из них предположили, что изображение святого Путина может быть нанесено не на икону, а на стилизованный блокнот или ящик.


      В России продают икону с изображением Путина

      Интересные реакции пользователей на изображение Путина на иконе:​

      • Кажется, их повесят в каждом кабинете чиновника РФ – за счет налогоплательщиков, конечно.
      • Песня вспомнилась: "Еще немного и сразу в рай...".
      • Святой Владимир, помазанник Божий.
      • Путин в тренде, вот им и торгуют.
      • А разве законно чертей на иконах рисовать?

       

       

      Кто такой Игорь Павловский и почему его арестовали по делу Гандзюк
      21 января
      1993
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Курьезные новости Религия Владимир Путин
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