Приучают с детства: в России детям подарили конфеты с фото Путина и начинкой из водки

В российском Омске в детский набор сладостей на праздники включили конфеты с изображением Путина. Несмотря на невеселое лицо на обложке, курьезы на этом не закончились – выяснилось, что в состав начинки конфет входят любимая россиянами водка и перец чили.

Фото со "сладким", от которого не на шутку может разыграться похмелье, опубликовали на странице паблика "Ревизорро Омск" в социальной сети "Вконтакте".

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Вот такое шоколадноe чудо обнаружили в детском подарке. Я конечно люблю конфеты, но есть страшно,

– подписала пользовательница, которая опубликовала фото.

В комментариях шутники пишут о "сладком Вовочке". Там также отмечают, что эти конфеты нужно "мачить в сартирах", как учил "великий императар" Путин.

Кроме того, в комментариях даже появился лайфхак, как правильно есть конфеты: "Конфетку съели, обертку с Путиным – в ведро".

Еще одна пользовательница, похоже, молодая мама, сказала, что не стоит писать в комментариях всякие глупости – дети от одной-двух конфет точно не опьянеют. Видимо, она это по собственному опыту.

Конфеты с водкой вызывают вопросы только у любителей русской водки, которые привыкли сто грамм закусывать одной конфеткой. Вот кому действительно не повезло.