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      Посадка самолета в экстремальных условиях: в США пассажир ослепил лазером пилота

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      В США мужчина посветил пилоту самолета лазером в глаза / Youtube

      Пассажир ослепил пилота самолета лазером, когда тот совершал посадку. Произошел инцидент в одном из аэропортов Флориды, в США.

      О неудачной выходке мужчины, которая могла закончиться трагедией, сообщает Independent.

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      Случай произошел, когда пассажирский самолет шел на посадку в одном из аэропортов штата Флорида, в США. Командир воздушного судна объяснил, что злоумышленник направил луч света ему в глаза. Пилоту удалось посадить самолет. Однако даже после этого его зрение осталось размытым.

      Злоумышленником оказался 41-летний Чарли Джеймс Чепмэн. В кармане он имел лазерную указку. Полиция выяснила, что мужчина уже четыре раза пытался помешать посадке самолетов.

      Важно! Лазер может быть опасным для здоровья человека. Если таким инструментом светить в глаза человека несколько секунд, он вообще может потерять зрение.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: авиация Новости США
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