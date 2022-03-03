В ВСУ это объяснили крайне низким морально-психологическим состоянием бойцов. Эти данные нашей разведки были обнародованы 3 марта. Ранее такая информация несколько раз появлялась в СМИ, однако официально не подтверждали ее.

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В оперативной информации по состоянию на 18 часов 3 марта говорится, что в лесу размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада Беларуси. Полученные данные свидетельствуют о том, что командование воинской части уже получило приказ о пересечении границы с Украиной.

Приказ будет исполнен в момент вхождения на территорию Украины. Однако не только солдаты, но и офицеры не хотят этого делать.

Они не желают исполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае,

– отметили в ВСУ.

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Текст сообщения из фейсбука Генштаба ВСУ:

На территории Республики Беларусь, по другую сторону украинско-белорусской границы, в лесистой местности размещена 38 отдельная десантно-штурмовая бригада ВС Республики Беларусь.

По имеющейся информации, командование воинской части получило приказ о пересечении границы с Украиной. Доведение боевого приказа будет осуществлено после пересечения границы. Морально-психологическое состояние десантников крайне низкое. Офицеры и солдаты не желают исполнять роль российских наемников. Значительное количество высказалось за прекращение контрактов, срок которых у большинства истекает в мае.