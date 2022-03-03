У ЗСУ це пояснили вкрай низьким морально-психологічним станом бійців. Ці дані нашої розвідки оприлюднили 3 березня. Раніше така інформація кілька разів з'являлася в ЗМІ, проте її офіційно не підтверджували.

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Хочуть розривати службові контракти

В оперативній інформації станом на 18 годину 3 березня мовиться, що в лісі розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада Білорусі. Отримані дані свідчать про те, що командування військової частини вже отримало наказ про перетин кордону з Україною.

Наказ буде виконаний у момент входження на територію України. Проте не тільки солдати, а й офіцери не хочуть цього робити.

Вони не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні,

– зазначили в ЗСУ.

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Текст допису з фейсбуку Генштабу ЗСУ:

На території Республіки Білорусь, по той бік українсько-білоруського кордону, у лісистій місцевості розміщена 38 окрема десантно-штурмова бригада ЗС Республіки Білорусь.

За наявною інформацією командування військової частини отримало наказ про перетин кордону з Україною. Доведення бойового наказу буде здійснено після перетину кордону. Морально-психологічний стан десантників вкрай низький. Офіцери та солдати не бажають виконувати роль російських найманців. Значна кількість висловилась за припинення контрактів, термін яких у більшості спливає в травні.