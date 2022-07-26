Об этом в эксклюзивном стриме 24 каналe рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он также отметил, что беларусь делает то, что им говорят в россии и в белорусском войске будут имитировать готовность нападения на Украину еще очень долго.
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Надо понимать, что белорусское общество – не российское. Там вообще не понимают войн, именно люди категорически против войны. Поэтому в беларуси таких настроений, как в россии нет,
– добавляет Михаил Подоляк.
По его словам, мы не ожидаем, что беларусь станет принимать очень активное участие в войне против Украины.
"Я бы не советовал обращать внимание на риторику лукашенко, потому что он любит рассказывать причудливые вещи. А белорусское общество – совсем другое", – резюмирует Подоляк.
Подробнее о настроениях белорусов: смотрите видео
Последние новости о вероятном полноценном нападении белорусов
- В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины утром 26 июля сообщили, что белорусское войско провело тренировку по связи пунктов управления.
- Угроза ракетных ударов с территории беларуси по Украине сохраняется.
- 25 июля 2 вражеских беспилотника пересекли границу Украины со стороны беларуси. Они вели воздушную разведку на Волыни. Украинские защитники сбили авиацию противника. К сожалению, обломки упали на жилой дом. 1 человек погиб, а еще 2 – получили ранения, сейчас они в больнице.