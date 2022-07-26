Об этом в эксклюзивном стриме 24 каналe рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он также отметил, что беларусь делает то, что им говорят в россии и в белорусском войске будут имитировать готовность нападения на Украину еще очень долго.

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Надо понимать, что белорусское общество – не российское. Там вообще не понимают войн, именно люди категорически против войны. Поэтому в беларуси таких настроений, как в россии нет,

– добавляет Михаил Подоляк.

По его словам, мы не ожидаем, что беларусь станет принимать очень активное участие в войне против Украины.

"Я бы не советовал обращать внимание на риторику лукашенко, потому что он любит рассказывать причудливые вещи. А белорусское общество – совсем другое", – резюмирует Подоляк.

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